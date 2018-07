Chris Schelstraete is klaar voor zijn hoogdag 13 juli 2018

02u44 0 Pittem De 49-jarige landbouwer Chris Schelstraete wordt op Zotte Maandag 16 juli door de hele gemeente Pittem gevierd als 122ste Deken van de Sint-Elooisgilde.

"Zotte Maandag werd mij met de paplepel ingegeven," zegt Schelstraete. "Mijn grootvader en vader gingen mij precies 25 jaar geleden voor. Het is voor mij een grote eer om die familietraditie voort te zetten", aldus de deken.





Op de Middeleeuwse hoeve aan de Claerhoutdreef ontvangen de deken en zijn vrouw Mieke in de namiddag alle genodigden en feestvierders. Isabelle A zal de hele dag aan zijn zijde lopen en dat het mooi weer zal zijn, staat nu al vast. De Zotte Zeven is aan zijn vijfde editie toe met als doel alle Pittemnaren samen te brengen voor een ludieke loop. Zaterdagavond 14 juli start men om 18.30 uur met de rapste ronde, en de Zotte Zeven Run met verklede lopers start om 19.07 uur vanaf het Verbiestplein, waar ook dit jaar een Foodtruckfestival plaatsheeft.





Na de loop kan iedereen nog genieten van een gratis optreden van DJ Kev'n Kartch, liveband Level Six en Pulp Mixion. Daags voor Zotte Maandag komt De Vrolijke Vriendenbus van Family Radio live naar het marktplein vanaf 10 uur met optredens van Michael Lanzo, Anneke Van Hooff, Sasha & Davy, Jo Vally, Lindsay en andere artiesten. Zotte Maandag opent met de jaarmarkt om 9.30 uur, om 11 uur is er een Zottekesworp vanop het balkon van het gemeentehuis.





Om 16.30 uur trekt de feeststoet door de centrumstraten. De Zotste dag van het jaar wordt om 23 uur officieel afgesloten met een feestvuurwerk bij het sportcentrum, en dan blijft men verder vieren in Pittem tot in de vroege uurtjes.





(DJP)