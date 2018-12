Chiro ’t Kartouchke krijgt mooie cheque van Cera Redactie

05 december 2018

08u42 0 Pittem De Chiro kreeg van Cera een cheque overhandigd van Cera voor de aankoop van heel wat spelmateriaal en ook de aankoop van een aantal circuskoffers.

Cera investeert in maatschappelijke projecten die aansluiten bij de waarden van de coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu. Vandaar ook de baseline van Cera: samen investeren in welvaart en welzijn. Investeren in kinderwerk en jeugd en jongeren, behoort tot de kerndomeinen van Cera. De Regionale Adviesraad Tielt-Torhout van Cera steunde het voorgestelde project van Chiro ‘t Kartouchke met een bedrag van 1750 euro. De cheque werd overhandigd door Paul Lambrecht en Geert Van Walleghem, de Pittemse vertegenwoordigers in Cera RAR Tielt-Torhout die hen feliciteerden met het initiatief.

