Cheque van 7.830 euro voor Kinderkankerfonds 15 februari 2018

Vorig jaar vierde burgemeester Ivan Delaere zijn 20-jarig ambtsjubileum, met een feestzitting voor genodigden en een volksfeest.





De genodigden voor het feest werden opgeroepen om geen geschenken te voorzien voor de burgemeester, maar wel vrijblijvend een bedrag te storten op de rekening van het Kinderkankerfonds. En die oproep werd massaal gevolgd. Stichter en bezieler van het Kinderkankerfonds, professor Yves Benoit, mocht een cheque in ontvangst nemen van 7.830 euro. De professor was zeer tevreden met het bedrag dat volledig wordt gespendeerd aan kinderen met kanker in heel Vlaanderen. Jaarlijks zijn er 180 kinderen die worden geconfronteerd met de verschrikkelijke ziekte, wist de professor nog te vertellen.





(DJP)