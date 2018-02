Carnavalegem in basisschool De Akker 09 februari 2018

Vandaag, vrijdag 9 februari, organiseert het oudercomité van basisschool De Akker de tweede editie van Carnavalegem, een carnavalstocht met smakelijke stops.





Tussen 18.30 en 19.30 uur kan men vrij vertrekken aan de basisschool De akker in de Molenakker in Egem voor een verklede tocht van een viertal kilometer. Het liefst ziet men iedereen verkleed, zowel de kinderen als de ouders.





Om 20.30 uur is er in de school dan de grote Bibi en Didi-show voor de kinderen. Kaarten kosten 15 euro voor de volwassenen, kinderen betalen 8 euro. Vorig jaar lokte de tocht ruim 100 deelnemers.





(DJP)