Camera's aan glasbollen 01 februari 2018

02u29 0

De Pittemse gemeenteraad gaf zijn goedkeuring voor het opstellen van bewakingscamera's aan de glasbollen in de gemeente. Men voelt zich hiertoe verplicht, al zei burgemeester Ivan Delaere er geen voorstander van te zijn. Kordaat en repressief optreden is echter soms de enige mogelijkheid om paal en perk te stellen. De verplaatsbare camera's zullen geplaatst worden aan de glasbollen in de Broeders Maristenstraat, Fonteinestraat, Kokerstraat, Notaris Loridanstraat en de Tuinwijk in Pittem, en in de industrielaan en de Sint-Germanusstraat in Egem. (DJP)