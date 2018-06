Cafébaas Chris is de beste 'pikker' 20 juni 2018

In café 't Oud Gemeentehuis werden de kampioenen van de pikclub gehuldigd. Met 14 pikkers werd gestart aan de competitie en uiteindelijk ging de titel naar Chris Wallaert, die het haalde met een ruime voorsprong van 143 punten. Chris is als het ware een 'thuisspeler' want hij is ook de cafébaas van 't Oud Gemeentehuis. Op de tweede plaats kwam Steven De Backer. Met 129 punten vervolledigde Filip Huvaere het podium met 124 punten. De kampioenenviering werd afgesloten met een etentje in het clublokaal.





(DJP)