Brandweermannen gezocht 15 juni 2018

De wijkpost Pittem van de zone Midwest is op zoek naar vrijwillige brandweermannen. Momenteel zijn er een vijftal vacatures die men wil invullen. Er werd een hele campagne gelanceerd met onder andere flyers, en ook infomomenten in de kazerne. Kapitein Rob Nachtergaele beaamt dat er door de hervorming veel onwetendheid is bij de kandidaten. Met de jeugdbrandweer beschikt het Pittemse korps over een goede kweekbodem, maar toch is er nog nood aan pompiers. Vroeger was men brandweerman na een opleiding van één jaar, maar nu komt er meer bij kijken. Men moet het federaal geschiktheidsattest behalen en dan binnen de 5 jaar alle modules doorlopen. De infodagen hebben toch hun nut bewezen, want er werden toch een vijftal geïnteresseerden genoteerd die de opleiding zouden starten. (DJP)