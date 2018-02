Brandweerman merkt schoorsteenbrand op 21 februari 2018

Langs de Turkeijensteenweg in de Pittemse deelgemeente Egem brak gisterenvoormiddag een schoorsteenbrand uit in de woning van Danny Plovie.





De bewoner was op dat moment niet thuis, de man was aan het werk. Zijn partner was er wel maar die had niks in de gaten. Het was een brandweerman die er passeerde, die iets voor elf uur merkte dat er rook ontsnapte vanonder de dakpannen. Hij belde onmiddellijk de noodcentrale. Blussers van verschillende brandweerposten snelden ter plaatse. Zij kregen de situatie snel onder controle.





"De schoorsteenbrand veroorzaakte behoorlijk wat rook op zolder maar brandschade is er niet", zegt Lieven Rijckaert, postoverste van de Tieltse brandweer. Na een dik half uur kon de brandweer opnieuw beschikken. (VHS)