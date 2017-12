Brandweer ruimt oliespoor 02u54 0

De brandweer is gisterennamiddag rond 16 uur uitgerukt naar de Tieltstraat. Daar was melding gemaakt van glad wegdek. De oorzaak bleek een mazoutspoor. De brandweer zette een sproeiwagen in om met een speciaal product het goedje te neutraliseren. Tijdens die klus moest het verkeer omrijden. (VHS)