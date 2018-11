Brandweer ruimt kilometerslang oliespoor 07 november 2018

Een defect aan het motorcompartiment van een tractor heeft de brandweer gisteravond behoorlijk wat werk bezorgd op de Tieltstraat en, in het verlengde daarvan, de Ringlaan Robert Depaepe (N37). Allicht als gevolg van een kapotte leiding, verloor de tractor hydraulische olie over een afstand van enkele kilometer. Toen de bestuurder van het landbouwvoertuig dat in de gaten kreeg, zette hij z'n tractor met aanhangwagen meteen aan de kant, vlakbij het kruispunt aan de Rysselendemolen.





De brandweer werd opgeroepen om het wegdek weer proper te maken. Het verkeer ondervond lichte hinder.





(VHS)