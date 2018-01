Brandstichting aan bestelwagen 02u47 0

In het centrum van Egem heeft maandag rond 21 uur de band van een bestelwagen vuurgevat. De rechterband van een Fiat Ducato van een buurtbewoner uit de Paardenstraat begon plots te branden. Een andere buurtbewoner merkte de rook op en verwittigde de hulpdiensten. De brandweer had het vuur snel onder controle. De schade bleef beperkt tot de autoband. In de Molenakker, waar de bestelwagen stond, trof de politie een vod met brandversneller aan. Politie en parket gaan dan ook uit van opzettelijke brandstichting. Een dader is nog niet gevat. (LSI)