Brand raast door varkensstal: 2.500 zeugen en biggen laten het leven Hans Verbeke

28 februari 2019

15u55 105 Pittem Op een varkenskwekerij langs de Vijfstraat in Pittem zijn donderdagnamiddag 180 zeugen en 2.250 biggen om het leven gekomen. Twee medewerksters van het bedrijf Porc@ NV konden ontkomen. Een derde probeerde nog te blussen, maar het vuur breidde zich zo snel uit dat de man moest vluchten. Een kortsluiting ligt allicht aan de oorzaak.

De blussers hoefden donderdag rond kwart na twee niet te zoeken waar precies de brand woedde waarvoor ze waren opgeroepen. “Een flinke rookpluim wees de weg”, zegt burgemeester Ivan Delaere die zich ook ter plaatse repte. “Naarmate ik de plaats van de brand naderde, werd de rookpluim alleen maar groter.” Bij aankomst werd de brandweer geconfronteerd met een uitslaande brand. Die woedde in een stal waar 180 moederdieren en 2.250 biggetjes waren ondergebracht. Omdat er op het bedrijf niet voldoende bluswater was, werd een tankwagencircuit opgestart. Brandweerlui van de posten Pittem, Tielt, Meulebeke, Ingelmunster, Ardooie en Roeselare gaven het beste van zichzelf. Toch duurde het een hele poos voor ze de situatie meester waren. De brandweer slaagde er ook in om verdere uitbreiding van de brand te vermijden.

Machteloos

Medewerkers van het bedrijf konden niks anders doen dan machteloos toekijken hoe het vuur alles in een mum van tijd verteerde. Een reddingsactie voor de dieren was onmogelijk. “Wij hebben duizend zeugen op ons bedrijf”, zegt Ruben Brabant uit Dentergem, één van de zaakvoerders. “Ongeveer een vijfde daarvan is dus gestorven. Maar we zijn vooral gelukkig dat er geen menselijke slachtoffers zijn en dat de schade niet nog groter is.” Porc@ is gespecialiseerd in het fokken van biggen tot ze de leeftijd van tien weken hebben. Daarna vertrekken ze naar andere landbouwbedrijven, waar ze worden vetgemest.

Rookpluim tot in Kortrijk te zien

Omdat de brand gepaard gaat met een enorme rookontwikkeling, die tot in het Kortrijkse te zien is, vroeg de politie aan mensen in de buurt om ramen en deuren gesloten te houden. Die maatregel sloeg vooral op het gebied in de richting van Tielt, waar de rook naar afdreef. Het stadsbestuur stelde even de sporthal open voor bewoners die liever niet in hun huis bleven, maar veel mensen daagden daar niet op. Bij de brand is geen asbest vrijgekomen. De uitgebrande stallen hebben een milieuvriendelijker dakbedekking. Een aannemer zal de stabiliteit van de uitgebrande gebouwen controleren. In samenspraak met de civiele bescherming bekijken de hulpdiensten hoe de dieren kunnen worden geëvacueerd.