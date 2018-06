Boom op omheining 15 juni 2018

03u00 0

Langs een beek in de Joost de ter Beerstlaan in Pittem sneuvelde gisterenavond een vermolmde treurwilg. De boom beschadigde de omheining van verlichtingsbedrijf TAL. Het was een voorbijganger die de omgevallen boom opmerkte. De brandweer kwam ter plaatse om de boom in stukken te zagen. Ook langs de Bruggesteenweg in Ruiselede sneuvelde rond half acht een boom. (LSI)