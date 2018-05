Boekenruilhandel 03 mei 2018

Op zondag 27 mei organiseert KVLV Pittem een tweede Share Fair. Van 10 tot 12 uur wordt in het portaal van de parochiekerk een boekenruilhandel opgezet. Iedereen kan op zaterdag 19 mei tussen 13 en 15.30 uur boeken binnenbrengen bij Rita Clarysse en Noël Vanhecke in de Brugsesteenweg 151 bis. KVLV Pittem zorgt er dan voor dat de boeken een nieuwe eigenaar krijgen. Iedereen is welkom op de share fair om te komen snuisteren en gratis mee te nemen wat men wil. De toegang is gratis en er is koffie met versnaperingen. (DJP)