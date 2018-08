Blauwalgen in vaart ramp voor boeren POLITIE HEEFT HANDEN VOL MET OVERTREDERS CAPTATIEVERBOD SAM VANACKER & CHARLOTTE DEGEZELLE

02 augustus 2018

02u43 0 Pittem De politie had een drukke dag gisteren langs het kanaal Roeselare-Leie. Sinds er schadelijke blauwalgen in het water gevonden werden, mag er geen water meer opgepompt worden. Tientallen landbouwers lapten dat verbod aan hun laars, en ook heel wat vissers zijn zich van geen kwaad bewust. De provincie zoekt intussen alternatieve waterbronnen.

"Waar moeten we anders heen?", zegt landbouwer Francky. Gisteren was hij met z'n tractor groenblauw water uit de vaart aan het oppompen, zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust. "Ik heb net twintigduizend aarbeienplantjes gezet. Die moeten water krijgen. Een verbod door de algen? Niets van gehoord."





Even verderop spotten we visser Ronny Verhaeghe. "Ik dacht dat het verbod enkel voor watersporters en landbouwers gold", zegt hij.





"Als visser kom je per slot van rekening niet echt veel in contact met het water. Bovendien gooi ik de vissen terug." Nochtans hield de politie gisteren een stevig oogje in het zeil aan de oevers van de vaart. Volgens Carl Vyncke van de politiezone RIHO kwamen er veel meldingen binnen en werden er veel overtredingen vastgesteld, al kwamen de meesten er vanaf met een waarschuwing.





Hét probleem is dat er weinig of geen alternatieven zijn. Er zijn de kleiputten in Egem, maar volgens landbouwschepen Chris Marreel (CD&V) is dat allesbehalve een volwaardig alternatief. "Overdag wordt het water dat opborrelt op de bodem van de putten naar boven gepompt in een aftapput, maar dat is slechts een beperkte hoeveelheid. Vaak staat de put zelfs gewoon droog en moeten de landbouwers zonder water vertrekken."





Waterexperte Dominique Huits van Inagro bevestigt. "Er is de Leie en we hebben ook de zuiveringsstations van Aquafin, maar zeker in Midden-West-Vlaanderen zijn er weinig alternatieven. We hopen vooral dat de blauwalgen beperkt blijven tot het kanaal Roeselare-Izegem."





Risico onduidelijk

Wat de gevolgen zijn voor de landbouwers die gisteren toch besmet water over hun gewassen sproeiden, is onduidelijk. "Contact met of inname van besmet water kan schadelijk zijn voor mens, dier en gewas, dus nemen we geen risico", zegt Huits. "Over de gevolgen op lange termijn voor de gewassen zijn bijzonder weinig studies gebeurd."





De besmetting van de vaart komt erg ongelegen en dat beseft ook West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé. Na overleg werd gisterenmiddag bij wijze van toegeving beslist om de periode waarin boeren hun gewassen mogen beregenen uit te breiden.





"Eerder mochten landbouwers hun velden alleen tussen 20 uur en 8 uur 's morgens beregenen, voortaan mag dat al vanaf 18 uur 's avonds tot 10 uur 's morgens. Vooral om praktische redenen", legt Decaluwé uit. "Al blijven de overige maatregelen met betrekking tot captatie wel gelden. Maar als dit weer aanhoudt, dan ziet het er echt niet goed uit."





De provincie zoekt naar bouwwerven met grondbemaling, private putten of vijvers om de boeren (tijdelijk) uit de nood te helpen.





Wie zo'n alternatieve waterbron ter beschikking heeft,





kan terecht op waterschaarste@west-vlaanderen.be.