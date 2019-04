Bib Pittem en kliniek Sint-Jozef starten samenleesgroep Sam Vanacker

08 april 2019

11u53 0 Pittem De bibliotheek en de Sint-Jozefskliniek van Pittem slaan de handen in elkaar voor de oprichting van een samenleesgroep. Dat is een groep die op regelmatige tijdstippen samen komt om onder begeleiding een boek of een gedicht te lezen en te bespreken.

“De samenleesgroep zal bestaan uit geïnteresseerden en uit patiënten van Kliniek Sint-Jozef”, legt bibliothecaris Patrick Vanden Berghe uit. “Zo hebben we een mooie mix van mensen, wat de ervaring alleen maar zal versterken. Begeleidster van dienst is Caroline Van Holme, die al diverse andere samenleesgroepen leidt. Zij zal telkens een verhaal voorlezen. Onder het lezen door stopt ze regelmatig en vraagt ze naar de reacties van de deelnemers. Niemand van de deelnemers hoeft dus iets voor te bereiden of voor te lezen.”

De bijeenkomsten van de samenleesgroep zullen gedurende zes weken telkens op maandagavond afwisselend in de bibliotheek en in de Sint-Jozefskliniek plaatsvinden. De eerste bijeenkomst vindt plaats in de bib op maandag 20 mei. De start is voorzien om 13.15 uur, het einde om 15 uur.

Deelname is gratis. Inschrijven kan via bibliotheek@pittem.be. Er is plaats voor tien personen.