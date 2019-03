Bib brengt poppentheater in jeugdboekenmaand Sam Vanacker

12 maart 2019

13u17 3 Pittem In de bibliotheek van Pittem staat maart in het teken van de jeugdboekenmaand. Omdat de bib dit jaar ook nog eens twintig kaarsjes uitblaast, wordt er een extra activiteit georganiseerd voor kinderen tussen 3 en 7 jaar.

Op woensdagnamiddag 27 maart komt marionettentheater ‘Lappie Lapstok’ naar zaal Broeders Marinisten met ‘De Slissende Sleutel’, een voorstelling over een tovenaar die op zoek is naar zakdoeken en daarbij de hulp krijgt van een pratende sleutel. De voorstelling start om 14 uur en duurt 45 minuten. Kinderen betalen drie euro (drankje inbegrepen), ouders of grootouders komen er gratis in. Inschrijven via bibliotheek@pittem.be of op 051/46.03.77.