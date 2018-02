Bevolking groeit aan 08 februari 2018

02u24 0

Het inwonersaantal in Pittem en Egem zit in stijgende lijn. Eind 2016 telde de gemeente 6.689 inwoners, maar een jaar later zijn er nog eens 60 inwoners bij gekomen zodat de gemeente Pittem nu 6.749 inwoners telt. Dit zijn 3.418 mannen en 3.331 vrouwen. (DJP)