Bestuurswissel bij jeugd KSV 22 augustus 2018

Voor het begin van het nieuwe seizoen is er een wissel bij het jeugdbestuur van KSV Pittem. Franky Bibauw was 17 jaar jeugdvoorzitter en stopt er nu mee, maar blijft wel in het bestuur. "Ik had altijd gezegd dat ik zou stoppen op mijn 50ste, ik ben er intussen 53", zegt Franky. Zijn opvolger is de 44-jarige Pittemnaar Andy Kindt. Hij kwam in contact met KSV via zijn voetballende zonen en was al lid van het jeugdbestuur. "Organiseren zit mij in het bloed. Een van de redenen waarvoor ik voor KSV Pittem heb gekozen, is omdat het hier een vriendengroep is waarbij iedereen elkaar steunt."





Voor het sportieve gedeelte werd de 36-jarige Jürgen Rigole aangesteld als jeugdcoördinator. KSV Pittem telt 160 spelende leden en met trainers, bestuur en afgevaardigden erbij zijn ze met 230.





(DJP)