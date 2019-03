Bestelwagen ramt geparkeerde wagens Alexander Haezebrouck

02 maart 2019

14u56 0 Pittem De bestuurder van een witte bestelwagen heeft vrijdagavond een ware ravage aangericht in de Brugsesteenweg in Pittem. Maar liefst zeven geparkeerde auto’s raakte beschadigd nadat ze geramd werden door de bestelwagen.

De bestuurder van de bestelwagen kwam vanuit de richting van Wingene toen hij plots de controle over zijn stuur verloor ter hoogte van het kruispunt van Egemkapel. De bestelwagen knalde aan een hoge snelheid tegen zeven geparkeerde auto’s die allemaal zwaar beschadigd raakten. Ook de bestelwagen raakte zwaar beschadigd. De bestuurder raakte niet gewond maar was erg geschrokken en werd uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer had de handen vol om alle brokstukken van de weg op te ruimen. Voor het takelen van alle auto’s werd de Brugsesteenweg in Egem een tijdlang afgesloten voor het verkeer.