Bestelwagen ramt geparkeerde wagens, burgemeester pleit voor extra maatregelen Alexander Haezebrouck

02 maart 2019

14u56 0 Pittem Een bestuurder van een witte bestelwagen heeft vrijdagavond een ware ravage aangericht in de Brugsesteenweg in Pittem. Maar liefst zeven geparkeerde auto’s raakten beschadigd nadat ze geramd werden door de bestelwagen.

De bestuurder van de bestelwagen kwam vanuit de richting van Wingene toen hij omstreeks 23.20 uur plots de controle over zijn stuur verloor ter hoogte van het kruispunt van Egemkapel. De bestelwagen knalde aan een hoge snelheid tegen zeven geparkeerde auto’s die allemaal zwaar beschadigd raakten. De brandweer moest ook een gevel van een woning stutten Ook de bestelwagen raakte zwaar beschadigd. De 27-jarige bestuurder raakte niet gewond maar was erg geschrokken en werd uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer had de handen vol om alle brokstukken van de weg op te ruimen. Voor het takelen van alle auto’s werd de Brugsesteenweg in Egem een tijdlang afgesloten voor het verkeer.

Zone 50 maar iedereen rijdt veel te snel

Dat automobilsten veel te snel rijden in de Brugsesteenweg op de plaats van het ongeval is niet nieuw. “Aan dat kruispunt hebben we al een wegversmalling geplaatst, maar dat helpt blijkbaar niet”, zegt burgemeester Ivan delaere (CD&V). “Er wordt daar gewoon veel te snel gereden. De weg nodigt uit om rap te rijden, maar het is wel degelijk bebouwde kom. Het gebeurt wel vaker dat autospiegels worden afgereden, maar het was nog nooit zo erg als nu. Ik ga samenzitten met het Agentschap Wegen en Verkeer wat we kunnen doen om de situatie te verbeteren. Ik wil ook de politie erbij betrekken. Ze doen daar al veel controles, maar ik denk dat we nog meer snelheidscontroles kunnen doen.”