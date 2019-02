Belfius-bankkantoor Pittem verdwijnt Sam Vanacker

26 februari 2019

12u13 0 Pittem Het bankkantoor van Belfius in de Tieltstraat in Pittem verdwijnt volledig. Het kantoor wordt op 1 april integraal geïntegreerd in het kantoor van Belfius in Deken Darraslaan in Tielt. Volgens Belfius gaat het om een gevolg van de optimalisering van het kantoornetwerk.

“Vanaf 2 april kunnen onze klanten terecht in het ruime en comfortabele kantoor in Tielt, waar we over een uitgebreid team van specialisten beschikken en waar er ook ruimere openingsuren zijn”, zegt Belfius-communicatieverantwoordelijke Ulrike Pommée. “Alle medewerkers van het kantoor Pittem worden tewerkgesteld in het kantoor in Tielt.”

“Wij wensen ons kantoornet te optimaliseren”, klinkt het voorts. “Door deze integratie slagen we erin om alle gespecialiseerd advies aan te bieden in één kantoor, alsook een optimale bereikbaarheid voor elke klant. Hierdoor zijn we in staat om zowel op belangrijke sleutelmomenten als voor het dagelijkse bankieren steeds een meerwaarde te bieden aan elke klant.”

Het gebouw van Belfius in Pittem zal verkocht worden.