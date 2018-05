Bejaarde vrouw herstelt traag na CO-vergiftiging 04 mei 2018

02u36 0 Pittem Maria Van De Voorde (82), die zondag in haar woning in de Stationsstraat in Pittem een zware CO-vergiftiging opliep, herstelt traag op de afdeling geriatrie van het Brugse AZ Sint-Jan.

De vrouw verkeerde in kritieke toestand op het moment dat ze werd overgebracht, maar het levensgevaar is al een tijdje geweken. "Moeder was, tegen haar gewoonte in, niet naar de mis geweest in het klooster aan de overkant van de straat", vertelt dochter Magda Coudenys. "Een buurman vond dat eigenaardig en ging een kijkje nemen. Het was haar redding. Moeder lag bedwelmd in haar bed, alle binnendeuren stonden open." Oorzaak van de hoge concentratie koolstofmonoxide was een kauwennest in haar schoorsteen. De schadelijke gassen van haar kachel bleven daardoor circuleren in de woning. "Ze heeft nog niet veel kracht", zegt Magda Coudenys over haar moeder. "Vorige week reed ze nog met de fiets en werkte ze in haar tuintje, nu ligt ze daar futloos. Het verschil is wel heel groot. We hopen dat ze weer beter mag worden. Of ze dan nog in staat is om alleen te wonen, zien we dan wel." (VHS/DJP)