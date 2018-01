Basisschool wint boekenpakket 02u26 0 Foto DJP

Bij LINC vzw, het centrum voor lezen en informatie, is men verslingerd aan voorlezen. Tijdens de Voorleesweek eind november werden organisaties uitgedaagd om een Voorleesslinger te maken en de winnaars maakten kans op een boekenpakket. Een voorleesslinger is een activiteit die de nadruk legt op voorleesplezier, zoals rug aan rug voorlezen aan elkaar bijvoorbeeld. De Pittemse basisschool behaalde de eerste prijs en die nu werd overhandigd in de bibliotheek in het bijzijn van de kinderen en de juffen van de tweede kleuterklas en het vierde leerjaar.





(DJP)