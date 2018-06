Basisschool krijgt nieuwe naam 02 juni 2018

Op zaterdag 2 juni is er vanaf 16.30 uur schoolfeest in de basisschool in de Koolskampstraat. Het wordt een bijzonder schoolfeest om verschillende redenen, er zijn optredens van de kinderen, er is een foodtruck-festival op de speelplaats en er is de bekendmaking van de nieuwe naam van de school. (DJP)