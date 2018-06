Auto in de gracht door slingerende aanhangwagen 28 juni 2018

02u28 1

Een koppel uit Pittem is op een zucht van thuis met hun auto in de gracht beland. Dat gebeurde dinsdagavond rond zeven uur langs de Tieltstraat in Pittem. André H. (69) was verrast door een tegenligger, een terreinwagen waarvan de aanhangwagen plots begon te slingeren. De man op leeftijd verloor de controle over het stuur, zijn Hyundai i30 tolde in het rond en belandde in de gracht. De bestuurder liep daarbij snijwonden op maar was er niet erg aan toe. Hij moest wel voor verzorging naar het ziekenhuis. Annie V. (67), zijn inzittende echtgenote, bleef ongedeerd, net als de bestuurder van de terreinwagen. De brandweer kwam ter plaatse om een hoeveelheid aarde, die uit de slingerende terreinwagen was gewipt, op te ruimen. (VHS)