Arsène en Maria zestig jaar gehuwd 23 november 2018

Zestig jaar geleden stapten Arsène Van Essche en Maria Vanwanzeele in het huwelijksbootje. De diamanten huwelijksverjaardag werd samen met de kinderen gevierd bij een ontvangst in het gemeentehuis. Maria is 88 jaar en is afkomstig van Zwevezele. Arsène is 85 jaar en afkomstig van Egem. Het koppel leerde mekaar kennen op de kermis in Egem en na hun huwelijk gingen ze er ook wonen. Arsène was zelfstandig en verkocht kolen, meststoffen en voeders. Er kwamen zes kinderen in het gezin, en intussen ook al heel wat kleinkinderen en achterkleinkinderen.





(DJP)