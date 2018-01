Arbeider ontkent zwartwerk voor immomakelaar 02u50 0

In de rechtszaak tegen een 36-jarige immomakelaar uit Meulebeke is gisteren in de Brugse rechtbank een getuige aan het woord gekomen. De 33-jarige man uit Heist trok op de zitting zijn verklaring in.





"Ik heb nooit in het zwart gewerkt voor Kris V.", stelde D.C. Kris V. staat terecht voor de uitbuiting van een 29-jarige Ghanees. De man moest naar eigen zeggen werkjes opknappen op werven in het Kortrijkse en kreeg in ruil gratis onderdak in Pittem. V. beloofde hem Belgische papieren te bezorgen, maar toen die twee jaar later nog niet in orde waren vluchtte de Ghanees weg. Uit het onderzoek bleek Kris V. ook twee Belgen in het zwart te hebben tewerkgesteld. Eén van de mannen ontkent dat nu opnieuw. "Ik werd ondervraagd over drugsbezit en wilde naar huis", vertelde D.C. "Ik werd onder druk gezet door de agenten en verzon dan maar dat ik het geld voor de drugs verdiende door in het zwart te werken. In werkelijkheid stal ik het van mijn ouders en broer."





Op 7 februari moeten de inspecteurs die het verhoor afnamen in de rechtbank komen getuigen. (SDVO)