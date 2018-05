Aanleg fietspaden en rioleringswerken Egemstraat 31 mei 2018

De gemeenteraad keurde de lastvoorwaarden en de gunningwijze goed voor de aanleg van fietspaden en rioleringswerken in de Egemstraat. De totale kostprijs voor deze ingrijpende werken worden geraamd op ruim 3,5 miljoen euro exclusief btw met een gemeentelijk aandeel voor de gemeente Pittem van 987.000 euro waarvan een subsidieerbaar gedeelte van 258.000 euro is. Studiebureau Infrabureau Demey maakte het dossier op. De volledige Egemstraat wordt vernieuwd in asfaltverharding in plaats van beton zoals nu. Er komt eveneens een volledig nieuw fietspad en over de hele lengte een gescheiden rioleringsstelsel. De kosten voor Aquafin zijn geraamd op ruim 1 miljoen euro, het Lokaal Pact komt tussen voor 286.000 euro en de provincie West-Vlaanderen financiert het fietspad voor 1.175.400 euro. De aanbesteding zal gebeuren door Aquafin.





(DJP)