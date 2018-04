Aanhangwagen met aardappelen kantelt op rotonde 24 april 2018

Nadat de chauffeur in Pittem iets te snel de rotonde van de N50 met de Joos de ter Beerstlaan wilde passeren, kantelde gisterenvoormiddag de aanhangwagen van een tractor. Dat gebeurde rond half tien.





De tractor van het loonbedrijf Deroo uit Vleteren was met 25 ton plantaardappelen op weg naar Ruddervoorde. Door het kantelen kwam ook de tractor zelf in een onorthodoxe positie te staan.





Bij het ongeval raakte niemand gewond maar een deel van de lading kwam op het fietspad en de oprit van het restaurant Villa Kruiscalsyde terecht. Het duurde een hele tijd voor de aardappelen met behulp van een kleine bulldozer overgeladen waren. Daarna stond depannagedienst Van Oost uit Poperinge in voor het takelen van de gekantelde aanhangwagen. Tegen 14 uur was alle hinder voorbij. (VHS)