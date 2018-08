Aangifte landbouwschade 01 augustus 2018

De droogte waarmee we momenteel worden geconfronteerd, zal wellicht erkend worden als ramp. Voor de land- en tuinbouwers die schade ondervinden, is het dan ook belangrijk om de geleden schade aan te geven. "Ondertussen hebben al enkele landbouwers een schadedossier ingediend en zullen we met de schadecommissie ook langs komen", bevestigt landbouwschepen Chris Marreel. Land- en tuinbouwers die vruchten hebben die binnenkort moeten geoogst worden of verloren zijn, worden dan ook gevraagd zo vlug mogelijk een schadedossier in te dienen. De documenten om die schade aan te geven, zijn te vinden op de website van de gemeente Pittem, www.pittem.be. Onder het thema 'Landbouw & Ondernemen' ( rood balkje ) en verder naar 'Landbouwcommissie'.





