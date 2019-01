81-jarige botst op kruispunt LSI

14 januari 2019

18u41

Bron: LSI 0

Een 81-jarige automobilist uit Pittem is zondagmiddag om 12u met zijn wagen in aanrijding gekomen met de Toyota van B.D. (37) uit Houthulst. R.M. reed met zijn BMW in de Sint-Maartensveldstraat in Pittem in de richting van de Lichterveldestraat. Aan het kruispunt met die straat kwam het tot de aanrijding met de wagen die de Lichterveldestraat richting Lichtervelde volgde. B.D. raakte gewond.