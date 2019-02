55-jarige Pittemnaar sterft tijdens snorkelen voor Cubaanse kust Hans Verbeke

19 februari 2019

06u36 0 Pittem Opnieuw is een Pittemnaar tijdens zijn vakantie gestorven. Anderhalf jaar nadat tandarts Danny Vroman voor de kust van Kreta verdronk, is zondag Johan Debuf (55) om het leven gekomen op Cuba. Daar was hij op reis met zijn echtgenote Pascale Van Damme (51). Tijdens het snorkelen liep plots iets verkeerd. Reanimatie kon niet meer baten.

Op vrijdag 8 februari stapten Johan Debuf en Pascale Van Damme het vliegtuig op, richting de Caraïben. Ze zouden er op Cuba genieten van een welverdiende vakantie. Om helemaal te ontstressen, had Debuf naar verluidt zelfs zijn smartphone thuisgelaten.

Crop's

De Pittemnaar heeft een drukke job bij het voedingsbedrijf Crop's in Ooigem en is ook zaakvoerder van z'n eigen bedrijfje, Jopa Consult bvba. Ook zijn echtgenote is een bezige bij. Volgens de eerste berichten ging Johan Debuf zondag snorkelen om te genieten van de onderwaterpracht nabij de Caraïben. Op een bepaald moment is er iets misgelopen. De Pittemnaar werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het echtpaar zou vandaag, dinsdag, weer thuiskomen.

Medeleven

Pascale Van Damme verwittigde haar familie, die maandag bijeenkwam in de villa van het echtpaar. "Het is te vroeg om nu al iets te zeggen", zegt haar zoon Tanguy. "We weten zelf heel weinig en mama is nog in Cuba." Wanneer het stoffelijk overschot zal gerepatrieerd worden, is nog niet duidelijk.

In Pittem wordt verslagen gereageerd op het tragische nieuws. Op sociale media stromen de blijken van medeleven toe, iedereen kan het nieuws maar moeilijk vatten.

De dood van Johan Debuf doet onvermijdelijk ook denken aan het overlijden van tandarts Danny Vroman, anderhalf jaar geleden op vakantie in Kreta. De 60-jarige tandarts stierf tijdens een zwempartijtje in zee, wellicht toen hij werd verrast door een sterke onderstroming. (VHS)