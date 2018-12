32 extra plaatsen voor jeugdpsychiatrie: “We zien steeds meer kinderen met een psychiatrisch probleem” CDR

07 december 2018

14u24 0 Pittem Onder de naam Twoape krijgt Midden-West-Vlaanderen vanaf januari 32 nieuwe plaatsen voor de psychiatrische dagbehandeling van kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar. Hiermee komt er een oplossing voor een doelgroep die tot nu toe vaak in de kou bleef staan.

Het project is mogelijk dankzij een samenwerking tussen AZ Delta en OC Sint-Idesbald in Roeselare, Kliniek Sint-Jozef in Pittem, het Ieperse Jan Yperman ziekenhuis en het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid. “De nood aan opvang voor kinderen en jongeren is erg hoog”, weet kinder- en jeugdpsychiater Ségolène Vandeputte. “In het ziekenhuis en via de spoedgevallendienst zien we steeds meer kinderen met een psychiatrisch probleem. Voor adolescenten vinden we nog relatief makkelijk een plaats, maar voor min 15-jarigen is dit vaak niet evident.”

De 32 nieuwe plaatsen worden verdeeld over vier locaties. Er komen zeven plaatsen voor adolescenten van 14 tot 18 jaar in de Kliniek Sint-Jozef. In AZ Delta komen zes plaatsen semi-kritische opvang in dagbehandeling voor kinderen van het eerste leerjaar tot en met het tweede middelbaar. Het Jan Yperman ziekenhuis creeërt in het PZ Heilig Hart twaalf plaatsen voor dagopname van kinderen tussen 8 en 14 jaar en OC Sint-Idesbald ontwikkelt in AZ Delta zeven plaatsen voor jongeren uit de jeugdhulp met psychiatrische noden.