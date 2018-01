20 kinderen behalen diploma in de techniekacademie 02u45 0 Foto Joris Defour

Ook dit jaar schreven zich 20 kinderen van het vijfde en zesde leerjaar van de vrije basisschool Pittem zich in voor de techniekacademie. Van september tot december konden de kinderen gedurende elf workshops en een bedrijfsbezoek zich inleven in de wonderen van de techniek. In een echt technieklabo kregen ze de basiskennis van techniek aangeleerd en konden ze kennis maken met gereedschap en materialen. Er werden ook eigen technische systemen gemaakt.





Professionele techniekmonitoren stonden in voor de begeleiding. De techniekacademie was aan zijn vierde editie toe in samenwerking met het gemeentebestuur van Pittem. Tijdens een plechtig moment kregen de kinderen hun techniekdiploma overhandigd.





