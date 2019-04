18.000 euro voor verdere afwerking nieuw buurthuis Eikeldreef Sam Vanacker

04 april 2019

17u27 0 Pittem Het gemeentebestuur trekt 18.000 euro uit voor een nieuw sanitair blok op de site van het nieuwe ontmoetingscentrum in de Eikeldreef.

Al in 2016 besloot de gemeente de leegstaande gebouwen van de oude jongensschool onder handen te nemen en om te vormen tot buurthuis voor verenigingen. De gebouwen zijn ondertussen vernieuwd en het plein werd opnieuw aangelegd, goed voor een investering van een half miljoen euro. Tijdens de voorbije gemeenteraad werden het bestek en de kostenraming voor de bouw van een sanitair blok goedgekeurd. Schepen van Gebouwen en Patrimonium Denis Fraeyman (CD&V) lichtte voor de gelegenheid nog eens het doel van de nieuwe ontmoetingsruimte toe. “Laat me nog eens benadrukken dat het geen fuifzaal wordt, maar een multifunctionele ruimte, bedoeld voor de verenigingen van Pittem. Concreet denk ik dan aan vergaderingen of workshops, maar ook een streekbierenavond moet kunnen.”

Vermoedelijk zal het nieuwe sanitaire blok nog voor het bouwverlof afgewerkt zijn.