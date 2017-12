16 steden en gemeenten bundelen krachten in DVV Midwest 02u27 17

De 16 steden en gemeenten in de regio Midden-West-Vlaanderen, zijnde Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene, ondertekenden gisteren samen met de West-Vlaamse Intercommunale de oprichtingsakte voor de dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest.





"Er was al langer een burgemeestersoverleg, maar nu meten we onszelf een juridisch jasje aan als echte beleidsintercommunale", duidt Kris Declercq (CD&V), Roeselaars burgemeester en voorzitter van het Midwestoverleg. "Dit is uniek en wij nemen hiermee het voortouw in een nieuwe manier van intergemeentelijk samenwerken. Alle besturen hebben sowieso veel gemeen en nu willen we onze bestuurlijke samenwerking verdiepen en verbreden. We willen efficiënter en transparanter samenwerken, intergemeentelijk personeel aanwerven, beleidsmatig samenwerken en partnerships bestendigen." (CDR)