150 huizen komen er voorlopig niet GEMEENTE PLANT WATERSTUDIE, WANT BUURT BLIJFT ONGERUST SAM VANACKER

28 november 2018

02u24 0 Pittem Er komt de eerstkomende jaren waarschijnlijk geen nieuwe verkaveling in het overstromingsgevoelige gebied tussen de Koolskampstraat en de Egemstraat. Het gemeentebestuur wil eerst een grondige waterstudie laten uitvoeren en lijkt daarmee tegemoet te komen aan de zorgen van de buurt.

Opmerkelijk nieuws uit de gemeenteraad maandagavond. De plannen voor een verkaveling met zo'n 150 huizen in de omgeving van het bufferbekken gaan voorlopig in de koelkast. Het gemeentebestuur heeft beslist om een studiebureau aan te stellen die de waterhuishouding in het gebied in kaart moet brengen. "Ondanks het feit dat we in de verkavelingsplannen al een buffercapaciteit van 1,7 miljoen liter voorzien hadden - vier keer zoveel als voorgeschreven - bleven buurtbewoners ongerust", zegt schepen van waterbeheersing Chris Marreel (CD&V). "Daarom plaatsen we het project on hold, in afwachting van de resultaten van een nieuwe studie."





Bufferbekken

Al betekent dat niet dat de wijk er niet komt. "Al sinds de ramp van 2014 zitten we regelmatig rond de tafel met de projectontwikkelaars", gaat schepen van omgevingsvergunningen Peter Gelaude (CD&V) verder. "Dat gebied zal ontwikkeld worden, maar op voorwaarde dat we een duidelijk zicht hebben op de waterstromen. Er moeten alvast wadi's en groenzones komen, net als een nieuw, droog bufferbekken." Vreemd genoeg werd er in september wel al een openbaar onderzoek gevoerd rond de verkavelingsplannen. "Dat klopt en dat heeft spijtig genoeg voor wat onnodige paniek gezorgd in de buurt, maar met de verkiezingen viel het project moeilijk uit te leggen. Nochtans zijn er elders in Vlaanderen genoeg gelijkaardige projecten. We wilden alle betrokkenen eerst grondig informeren."





Verbouwingen

Dirk Soenens en Carine Bouvry wonen in de Sint-Godelievestraat en werden zowel in 2005 als in 2014 zwaar getroffen door wateroverlast. "Telkens het hevig regent, gaat een tiental buren kijken naar het niveau van de beek. De angst voor die nieuwe verkaveling zit er hier bij iedereen diep in. Na de wateroverlast van vier jaar geleden was alles bij ons kapot van de vloer, tot de muren, de meubels en de keuken. VTM is hier komen filmen. Al vier jaar zijn wij bezig met verbouwingswerken om toekomstige wateroverlast tegen te gaan. Zo hangt er achteraan een blauwsteen tegen de gevel en zijn we nu bezig met de oprit op te hogen. De zandzakjes liggen nog steeds in het tuinhuis."





Toen de man eind september toevallig de vergunningsaanvraag zag hangen, viel hij uit de lucht. "Ik ben daarop de plannen gaan bekijken op het gemeentehuis en heb zelf 110 flyers gedrukt en verspreid in de buurt. Uiteindelijk zijn er 13 bezwaarschriften ingediend. Dat de plannen nu on hold gezet worden is positief, maar we blijven bezorgd. Dat lijkt me logisch als je tot aan je knieën in het water hebt gestaan in je woonkamer."