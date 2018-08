"Zóveel rook... Dan weet je dat het ernstig is" INFERNO VERNIELT WONING EN TWEE BEDRIJVEN LIEVEN SAMYN

31 augustus 2018

02u41 0 Pittem Een hevige uitslaande brand heeft gistermiddag zware schade berokkend bij autogarage XLT en het aanpalende rubberbedrijf Carubin langs de Brugsesteenweg in Pittem. Het vuur zorgde voor een grote zwarte rookpluim die tot kilometers ver in de buurt te zien was. Een ontploffing en steekvlam aan een auto in de garage liggen aan de oorzaak.

Rond half vier sloegen Xavier en Dirk Lannoo van garage XLT alarm. Terwijl Dirk samen met een werknemer aan de slag was aan een auto, was er plots een ontploffing en steekvlam. Dirk en zoon Xavier slaagden erin het vuur te blussen en ontfermden zich over de gewonde werknemer. Maar plots zagen ze dat het vuur toch opnieuw opgeflakkerd was en zich al verder verspreidde. "We hoorden een knal bij de buren en mijn meestergast merkte op dat er heel wat rook in het atelier hing", vertelt een aangeslagen zaakvoerder van het aanpalende rubberbedrijf Carubin Luc Debruyne jr. "We liepen naar buiten en in een mum van tijd raasde het vuur door het hele bedrijf. Het vond in het vele aanwezige rubber een gretige prooi. Het hele bedrijf is verloren. We slaagden er amper nog in een oldtimer VW Kever en een MG buiten te rijden."





Luc jr. en zijn echtgenote Siska Lokere spelen door de hevige brand niet alleen het bedrijf maar ook hun aanpalende privéwoning en de kinépraktijk van Siska kwijt. "Aan de buitenkant ziet alles er nog relatief oké uit, maar de structuur van het huis is kapot", stelde Luc jr. gisterenavond met lede ogen vast. "Buiten- en binnenmuren zijn gebarsten van de hitte; via een koepel raakten er ook vlammen in huis; een hoek is ingestort ... Kortom: het huis, dat we pas in 2010 bouwden, is onbewoonbaar. Voorlopig zullen we met de twee kinderen wel bij familie terechtkunnen. Wat de toekomst brengt, is voorlopig ook voor ons onduidelijk. Het bedrijf is in ieder geval volledig kapot. Spijtig dat een ongeval bij de buren bij ons zo'n grote schade heeft veroorzaakt."





Moeilijk te bestrijden

De brand verspreidde zich ontzettend snel van de aanpalende autogarage naar het rubberbedrijf. "Vroeger was dit één geheel", legt Johan Vandeputte van de brandweerzone Midwest uit. "Via de isolatie van het dak raasde het vuur verder. Nog vooraleer we met de eerste brandweerwagen ter plaatse waren, riep ik al versterking op. Zo'n grote rookkolom, er was geen twijfel mogelijk dat het serieus was." Uiteindelijk snelden korpsen uit Roeselare, Ardooie, Meulebeke, Ingelmunster en Pittem ter plaatse. "Het vuur was moeilijk te bestrijden door het vele rubber, oliën, kerosine, tussenvloeren ..."





Hond gered

"We probeerden vooral de privéwoning te vrijwaren. We konden de computers van Carubin redden en probeerden ook de inboedel van de woning te beschermen. De privéwoning van de autogarage bleef volledig schadevrij." Ook de hond van het gezin Debruyne kon gered worden.





Tijdens de bluswerken konden de spuitgasten gebruikmaken van tienduizenden liters water van een blusvijver van parketfabriek Remmery. Tot 's avonds bleef de drukke N50 vanaf de Bergmolen in Ardooie tot aan 't Veld voor alle verkeer afgesloten.