"Volop werk maken van een heropstart" WEEK NA INFERNO RECHTEN CARUBIN EN XLT DE RUG LIEVEN SAMYN

07 september 2018

02u45 0 Pittem Een week na de verwoestende brand bij rubberbedrijf Carubin en auto- en carrosseriebedrijf XLT zijn beide zaakvoerders vastberaden om op dezelfde plek een nieuwe werkplek te bouwen. Ondertussen zoeken ze naar een tijdelijk onderkomen.

Vorige week vernielde een inferno auto- en carrosseriebedrijf XLT en rubberbedrijf Carubin langs de Brugsesteenweg volledig. Een steekvlam aan een auto in de autogarage was het begin van alle ellende. Luc Debruyne jr. zag in een mum van tijd zijn rubberbedrijf Carubin afbranden en verloor ook de aanpalende woning van zijn gezin met twee kinderen. "Ik maak volop werk van de heropstart", vertelt Luc. "We verblijven voorlopig bij familie. En de werkzaamheden probeer ik vanuit het bedrijf van mijn broer in Oostkamp te hernemen. Maar dat zijn noodoplossingen. Wat ik nodig heb, is een huurwoning met een ruimte voor de kinépraktijk van mijn echtgenote Siska én een loods van zo'n 1.000 m² in een straal van 10-15 kilometer rond Pittem. Voorlopig blijkt dat niet zo gemakkelijk te vinden."





Niettegenstaande het voorlopig nog een komen en gaan van experten is, is Luc Debruyne jr. vast van plan om de rug te rechten en op dezelfde site zijn bedrijf herop te bouwen. "Gelukkig bleef de administratie gespaard, maar voor de rest is het vanaf nul heropbouwen", vervolgt Luc. "Ik krijg veel hulp en steun van leveranciers die bereid zijn de stock snel aan te vullen en kan op veel begrip van de klanten rekenen. Maar ik besef ook wel dat uiteindelijk zij op een goede service willen kunnen rekenen."





Ook voor echtgenote en kinesiste Siska Lokere is het voorlopig nog behelpen. "Voor sommige patiënten is echt een kinépraktijk met de juiste behandelingstafel en -materiaal nodig", luidt het. "Alles oplossen door bij de patiënten thuis langs te gaan, kan niet."





Ook bij de buren van XLT maakt men ondertussen werk van de heropstart. "Ik heb een tweetal panden op het oog om tijdelijk de activiteiten te hernemen", aldus zaakvoerder Xavier Lannoo. "Maar er komt veel bij kijken. Zo moet onze huidige milieuvergunning bijvoorbeeld overgeheveld kunnen worden naar die andere werkplek. Nog 1001 vragen dus, maar we zijn gemotiveerd om verder te doen. En uiteindelijk naar de huidige site naast onze gezinswoning terug te keren. Ook al beseffen we dat dit misschien wel een jaar kan duren."





Wie Luc Debruyne jr. kan helpen in zijn zoektocht naar een loods of woning kan terecht op info@carubin.be.