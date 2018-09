"Stank houdt ons weg uit onze tuinen" Buurt vraagt schadevergoeding aan AM Power voor geurhinder MATHIAS MARIËN

06 september 2018

02u28 0 Pittem Buurtbewoners van het composteringsbedrijf AM Power in Pittem eisen een schadevergoeding voor de jarenlange geurhinder. De zaakvoerder erkent dat er overlast is en voegt er meteen aan toe dat er al heel wat investeringen zijn gebeurd. "Maar het is nu eenmaal geen parfumerie", zegt zijn advocaat David Lust.

De discussie tussen de zaakvoerder van AM Power langs de Brugsesteenweg in Pittem en de buurtbewoners sleept al enkele jaren aan. Sinds de komst van het bedrijf in 2008 vonden de omwonenden naar eigen zeggen nooit meer rust. Eind 2012 vroeg het bedrijf een hernieuwing van de milieu- en stedenbouwkundige vergunning aan om de composteringsinstallatie verder te kunnen exploiteren. Zo staan op het terrein onder andere vijf vergistingstonnen met een afzonderlijke capaciteit van 5.000 ton. "Eigenlijk is het een mooi verhaal. Er wordt energie geproduceerd, maar helaas brengt het enige hinder met zich mee", zegt David Lust, advocaat van de beklaagde.





Geen slechte wil

De zaak kwam gisteren voor op de Brugse rechtbank. Volgens het Openbaar Ministerie is er wel degelijk sprake van verschillende inbreuken op de exploitatievoorschriften en de milieuwetgeving.





"Men weet al jarenlang dat er een probleem is. In het bedrijf is een zekere laksheid aanwezig. Als ze zeggen dat er bepaalde maatregelen al zijn genomen, blijkt dat bij controle nog niet het geval te zijn. Zich bekommeren om de omwonenden, doen ze niet. Ik vraag dan ook om zeer zware boetes op te leggen", sprak de procureur. Bij het bedrijf zelf ontkennen ze met klem dat er sprake is van slechte wil. "Mijn cliënt neemt de zaak en overlast zéér ernstig. Er zijn ook al heel wat investeringen gebeurd om de hinder te beperken", aldus meester Lust. "We begrijpen dat het voor omwonenden frustrerend moet zijn. Maar zij moeten inzien dat er altijd enige vorm van geurhinder zal zijn. Mijn cliënt moet zijn werk kunnen doen. Het is nu eenmaal geen parfumerie. We willen zeer graag in dialoog gaan met de buurt. Wat de rechtbank ook beslist, beide partijen moeten in de toekomst verder met elkaar."





Cijfertjes

Een groep buurtbewoners kwam afgezakt naar de rechtbank. Ze eisen een morele schadevergoeding voor de jarenlange overlast. "Ook nu nog is de stank niet te harden", zeggen ze in koor. "Als de wind verkeerd zit, is het onmogelijk om buiten te zitten. We willen dat het stopt." Bovendien vrezen ze voor een fikse daling van de waarde van hun woning. Luc Madou is één van de mensen die al jaren tegen de geurhinder strijdt. "Mensen die op bezoek komen, zeggen meteen: 'amai, dat stinkt hier'. Prettig is anders ... Een barbecue bij ons thuis moeten we niet meer geven", aldus Madou. De rechtbank doet een uitspraak op 3 oktober.