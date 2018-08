"Hoe het nu verder moet? Geen idee" GARAGE XLT EN RUBBERBEDRIJF CARUBIN METEN SCHADE OP NA BRAND LIEVEN SAMYN

01 september 2018

02u36 0 Pittem Een dag na de verwoestende brand meten rubberbedrijf Carubin en auto- en carrosseriebedrijf XLT in Pittem de schade op. Bij Carubin konden de burelen en de administratie gered worden. Garage XLT verloor vijf wagens en de werkplaats maar prijst zich nog gelukkig dat de gerenoveerde woning is gespaard. Zaakvoerder Xavier Lannoo zoekt nu naar een tijdelijke werkplaats.

Xavier en zijn vader Dirk moesten nog flink bekomen van het inferno dat donderdagnamiddag hun autogarage langs de Brugsesteenweg in Pittem trof. Dirk was samen met werknemer Pedro aan een wagen bezig toen er plots een steekvlam ontstond. Met z'n tweeën konden ze het vuur blussen maar Pedro liep daarbij brandwonden aan armen en gezicht op. Terwijl Xavier en Dirk zich over de gewonde werknemer ontfermden, was er een tweede ontploffing, met veel grotere vlammen tot gevolg.





"Die konden we met onze nochtans grote brandblusapparaten niet meer de baas", klinkt het bij Xavier. "Het vuur sloeg meteen over naar een container en het dak."





Zwarte rook

"Meteen was er die zwarte rook", vult Dirk aan. "Ik zag tijdens het naar buiten lopen al niet meer waar ik liep. Zo snel ging het." Uiteindelijk is de volledige werkplaats van garage XLT vernield. In totaal liepen vijf wagens schade op. "Als bij wonder bleef een rallywagen, die dit weekend deelneemt aan de Omloop van Vlaanderen en vlakbij stond, onaangetast. En onze woning, die we pas helemaal renoveerden, ook natuurlijk. Dankzij de wind die voor ons in de goede richting blies. Jammer genoeg zorgde dat er wel voor dat de schade bij de buren van Carubin veel groter is. Dat vinden we wel flink vervelend."





Gisteren was het nog een komen en gaan van brandweer en experts maar toch ging de blik van Xavier al voorzichtig richting toekomst. "In de werkplaats kan niet verder gewerkt worden. Hoelang het herstel zal duren, is onduidelijk. Misschien wel een jaar. Dus moeten we uitkijken naar een tijdelijke werkplaats."





Burelen gespaard

Luc Debruyne jr. van Carubin stelde gisteren na vele uren bluswerken nog duidelijker vast dat het hele bedrijf door de vlammen is verteerd. "Enkel de burelen bleven wat gespaard", klinkt het. "De administratie en dossiers zijn gered. Dat is belangrijk om verder te kunnen doen. Maar waar of wanneer dat zal kunnen, weet ik nog niet." De nacht bracht Luc met zijn echtgenote Siska en hun twee kinderen door bij familie want ook hun woning liep zware schade op bij de brand. Siska had in de woning ook een kinépraktijk. Zowel bij XLT als Carubin waren drie personeelsleden, waaronder de zaakvoerders, aan de slag. Zij zijn voorlopig technisch werkloos.