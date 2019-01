Petitie voor vuurwerkverbod in centrum Zondereigen Toon Verheijen

02 januari 2019

17u26 3 De Vrienden van de Kerststal in Zondereigen starten met een petitie om op 31 december van dit jaar een vuurwerkverbod te handhaven in het centrum van Zondereigen. Ook het bestuur van de parochie is daar al jaren vragende partij voor. De kerststal zal vermoedelijk donderdag afgebroken worden.

De dorpsgemeenschap van Zondereigen werd op nieuwjaarsdag toch een beetje in haar ziel geraakt. De kerststal die al twintig jaar wordt opgebouwd naast de stal, geraakte zwaar beschadigd door een vuurwerkpijl. Als het aan de inwoners van Zondereigen ligt, zal dat in de toekomst niet meer kunnen gebeuren. “We zijn zelf al enkele jaren vragende partij om op oudejaarsavond een vuurwerkvrije zone af te bakenen in het centrum van Baarle waaronder de parochiezaal, de kerk en dus ook de kerststal zou vallen”, zegt Jef Mertens, de beheerder van de parochiezaal. “We vinden dat het gevaarlijk is. Enkele jaren geleden hebben we om diezelfde reden besloten om de parochiezaal niet meer op oudejaarsavond te verhuren. We hebben ook zelf een verbod opgenomen in ons reglement om vuurwerk af te steken voor, rond en op het pleintje naast de parochiezaal. Onze vraag naar het gemeentebestuur toe is echter nooit ingewilligd. Jammer, want volgens de politie is het perfect mogelijk. Voor ons is het duidelijk: bij eventuele schade aan de parochiezaal en aanpalende woning zullen wij de verantwoordelijkheid leggen bij degene die toestemming hebben verleend voor het afsteken van vuurwerk en bij degene die het vuurwerk afgestolen hebben als deze personen te achterhalen zijn.”

Petitie

Frans Van Gils van de kerststal is het idee zeker genegen en de werkgroep is al gestart met de opmaak van een begeleidende brief om een petitie te starten. “We gaan met de petitie inderdaad pleiten voor een vuurwerkvrije zone”, zegt Frans Van Gils. “Ons voorstel is dan ook om bijvoorbeeld op het sportveld iets gezelligs in te richten voor iedereen en daar samen vuurwerk af te steken. Hoe wat dat moeten organiseren, moeten we nog bekijken maar dat zou voor iedereen toch leuk zijn. We hebben de indruk dat de petitie breed gedragen gaat worden en niet alleen door de mensen van de kerststal zelf.”

Reglement

Kersvers burgemeester Frans De Bont (Forum+) weet van de vraag van Zondereigen. “Op zich is het inderdaad mogelijk om voor een beperkte zone een vuurwerkverbod af te vaardigen”, zegt Frans De Bont. “Maar de moeilijkheid is: dan moet je dat voor elke buurt of wijk gaan doen. Maar we nemen de bekommernis zeker mee en gaan bekijken hoe we dit kunnen oplossen. Vuurwerk is niet alleen in Zondereigen een probleem. Het wordt ook alsmaar gekker en groter.” Op donderdag komt er een expert langs van de verzekering en daarna zal de kerststal afgebroken worden.