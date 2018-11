WZC Vander Stokken organiseert kerstmarkt Michiel Elinckx

20 november 2018

16u02 0 Pepingen Woonzorgcentrum Henri Vander Stokken organiseert haar jaarlijkse kerstmarkt op zondag 9 december.

Van 14 uur tot 18 uur kunnen bezoekers genieten van verschillende standjes - van dranken tot geschenken. Een hele namiddag zal het woonzorgcentrum omgetoverd worden tot een gezellige kerstmarkt. Iedereen is welkom in het rustoord in de Palokenstraat.