Winterfeesten Elingen breiden uit naar twee dagen Michiel Elinckx

15 januari 2019

11u32 0 Pepingen De Winterfeesten van Elingen zullen dit jaar twee dagen duren. Door de groeiende populariteit van het toneelstuk breidde de organisatie de feesten uit met een extra dagje.

De winterfeesten vinden dit jaar plaats op vrijdag 25 en zaterdag 26 januari in het centrum van Elingen. “Op vrijdag starten we met het toneelstuk ‘Een vreemd gerecht’ in de parochiezaal van Elingen”, zegt Katrien Decrick van de organisatie. “De voorstelling is een komedie, gespeeld door mensen uit Elingen. De afgelopen jaren zagen we dat het toneelstuk steeds aan populariteit toenam. Daarom wilden we nu iedereen de kans geven om de voorstelling te zien. Bezoekers hebben twee dagen de tijd, want op zaterdag wordt het stuk opnieuw gespeeld. Er is geen inkom, maar je mag wel een vrije gift doen.”

Pepingse bieren

Aansluitend op de toneelopvoering is er een streekbierenavond, met alle Pepingse bieren op de kaart. Zaterdag start de dag met de kindershow van Pipo en Pipette om 17.30 uur. Daarna is er dus de tweede opvoering van het toneelstuk. Coverband The Kicks warmt daarna het publiek op. Traditiegetrouw sluit Winterfeest Elingen af met de Dikke Jassen Fuif, een winterse openluchtfuif op het dorpsplein van de landelijke deelgemeente. Wie het gedetailleerd uurschema wil raadplegen, kan terecht op de Facebookpagina van Winterfeest Elingen.