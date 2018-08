Wijndomeinen houden eerste Wijngaardfeesten 30 augustus 2018

Op zondag 9 september organiseren wijndomein Dappersveld en Woestijn hun eerste Wijngaardfeesten. Tijdens het evenement wordt onder meer de wijn van jaargang 2017 voorgesteld aan het grote publiek. "Verder voorzien we activiteiten voor alle interesses en leeftijden", aldus mede-organisator Sam Dehandschutter. "Zo hebben we een zomerterras met barbecue om lekker iets te drinken en eten. Ook de kinderen kunnen zich uitleven met de voorziene kinderanimatie. Iedere twee uur geven we een rondleiding op het domein waar je alles te weten komt over Pajotse wijnbouw, onze filosofie en werkwijze." Bovendien is er ook een lange wandeling van zeven kilometer naar het Kasteel van Gaasbeek. In samenwerking met het kasteel kunnen wandelaars aan een voordelig tarief de expo 'Dead Poetry' bezichtigen. De Wijngaardfeesten starten om 10 uur op wijndomein Dappersveld in de Zwarte Molenstraat in Elingen. De toegang is gratis. (MEN)