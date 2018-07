Wijn op het Plein herhaalt succes van vorig jaar 13 juli 2018

'Wijn op het Plein' lokte gisteren honderden mensen naar de Plaats in Heikruis. Voor het tweede jaar op rij organiseert Jejo Wines het evenement.





Vorig jaar werd 'Wijn op het Plein' onder de doopvont gehouden. Het concept was simpel: food trucks verzamelen in het centrum van Heikruis, mensen kunnen genieten van een streepje muziek en een lekker glaasje wijn. De eerste editie, die gespreid werd over zes donderdagen, werd een groot succes. Daarom komt er dit jaar een vervolg. Tot en met 2 augustus worden er iedere donderdag acts voorzien. Gisteren was het de beurt aan dweilorkest D'(h)opmaten. Door het stralende weer zat het dorpsplein van Heikruis vol. De volgende weken passeren ook nog onder meer Lobstar en covergroep Bram & Lennert de revue. (MEN)