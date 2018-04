Wijn op het Plein doet succes van vorig jaar nog eens over 16 april 2018

02u35 0 Pepingen Zondagmiddag werd op de Plaats in Heikruis de lente-editie van Wijn op het Plein georganiseerd. Honderden mensen genoten van een glaasje wijn en verschillende hapjes.

Het dorpsplein van Heikruis was afgelopen zomer het decor voor Wijn op het Plein. Door het succes van vorig jaar werd een vervolg gebreid aan het evenement.





Het concept is simpel: gezelligheid, een lekker glaasje wijn en een zomers hapje. De rockband Just Born zorgde voor de nodige muzikale ondersteuning. Voor de kleinsten werd er verschillende animatie voorzien, zoals springkastelen en kinderoptredens. Door het goede lenteweer kwam er een massa volk naar het evemenent. (MEN)