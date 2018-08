Werken aan Palokenstraat 17 augustus 2018

Tot en met 28 augustus zijn er werken gepland in de Palokenstraat. Hierdoor is doorgaand verkeer in beide richtingen onmogelijk. De gemeente Pepingen voorziet een omleiding voor automobilisten en openbaar vervoer. Alle woningen in de Palokenstraat blijven wel bereikbaar voor de buurtbewoners. (MEN)