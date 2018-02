Wandeltocht door Pajotse velden 09 februari 2018

02u45 8 Pepingen Wandelclub Halfoogstvrienden Bellingen organiseert nu zondag haar jaarlijkse wandeling 'Het Pajottenland op zijn Mooist'. De verschillende wandeltochten vertrekken uit Elingen.

Het is al de elfde keer dat Wandelclub Halfoogstvrienden Bellingen deze tocht organiseert. De vereniging wil sport combineren met de Pajotse natuur. Wie wil deelnemen, kan kiezen tussen afstanden van 7 tot 50 kilometer. "Wij zijn niet zomaar een wandelclub", zegt bestuurslid Pol Clement. "Voor onze wandelingen moet je stevig getraind hebben. We sturen de mensen door de kleinste paadjes en velden. Het is zwaar, maar ze bereiken wel de mooiste plekjes van onze regio." Deelnemers kunnen zich tussen 7 uur en 15 uur inschrijven in de parochiezaal van Elingen. Tijdens het parkoers zijn verschillende rustposten voorzien met hapjes en dranken. Wandelaars moeten de aankomst voor 18 uur bereiken. Deelname kost 1,50 euro. (MEN)